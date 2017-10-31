中国反对在韩部署“萨德”系统 将通过两军渠道进行沟通--外交部

路透北京10月31日 - 中国外交部周二重申，从维护国家安全的立场出发，反对在韩国部署“萨德”系统。中方注意到韩方表明的立场，希望韩方妥善处理有关问题。双方商定通过两军渠道，就中方关切的“萨德”有关问题进行沟通。

外交部网站新闻稿称，中韩双方日前通过中国外交部部长助理孔铉佑同韩国国家安保室第二次长南官杓之间的渠道等，就朝鲜半岛问题等进行了外交部门间沟通。

“双方再次确认实现朝鲜半岛无核化、和平解决朝核问题的原则，重申继续通过一切外交手段推动解决朝核问题。双方表示为此进一步加强战略沟通和合作。”新闻稿表示。

新闻稿声明，中方就构建反导体系、追加部署“萨德”、韩美日军事合作等阐明了中国政府的立场和关切。韩方再次表明韩国政府此前公开阐述的立场。

新闻稿提到，韩方认识到中方在“萨德”问题上的立场和关切，明确表示在韩国部署的“萨德”系统按照其本来的部署目的，不针对第三国，即不损害中方战略安全利益。

新闻稿并称，双方表示高度重视中韩关系，愿根据双边共同文件的精神，推动中韩战略合作伙伴关系发展。双方认为加强两国交流合作符合双方共同利益，同意推动各个领域交流合作早日回到正常发展轨道。（完）

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