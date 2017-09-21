中国坚决反对在韩国部署萨德 敦促尽快妥善处理--外长

路透北京9月21日 - 中国外交部长王毅最新表示，中方理解韩国维护国家安全的需要，但坚决反对在韩部署“萨德”系统，因为此举超出韩国自身防卫，直接损害中方的战略安全利益。

王毅是周三在纽约出席联合国大会期间会见韩国外长康京和做出上述表示的。人民网援引王毅称，中方敦促韩方正视中方的正当关切，尽快妥善处理这一问题，切实搬开阻碍两国关系发展的绊脚石。

对于朝鲜半岛核问题，他表示，中方将继续严格执行安理会涉朝决议。决议既规定实施制裁，也呼吁恢复谈判，强调必须以和平方式解决问题。中方希望决议能够得到全面和完整执行。

康京和则称，韩方愿与中方加强沟通，争取找到妥善解决“萨德”问题的办法，推动双边关系重新恢复活力和动力，

在朝鲜半岛问题上，王毅指出，随着制裁逐步推进，应适时将制裁压力转换为谈判动力。希望韩方继续认真考虑中方“双暂停”倡议，为缓和当前半岛紧张作出努力。

“实现半岛无核化是中方坚定不移的目标，无论时间多长、困难多大、中方都将坚持到底。”他表示，中方将继续严格执行安理会涉朝决议。决议既规定实施制裁，也呼吁恢复谈判，强调必须以和平方式解决问题。中方希望决议能够得到全面和完整执行。

康京和也称，韩方始终致力于和平解决半岛核问题，绝不希望半岛再次发生战争。韩方坚持半岛无核化，将恪守不在半岛再次部署战术核武器的承诺。

王毅此前同德国外长加布里尔会见时称，当前朝鲜半岛局势日趋严峻，呼吁各方务必冷静再冷静，不能让局势升级失控。中方始终主张以和平方式解决半岛核问题，而解决问题不能只有制裁没有对话，不能只有施压没有谈判。

美国总统特朗普周二升级他与朝鲜的对峙，威胁将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。（完）