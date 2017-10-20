中国当局聘请花旗、汇丰等10家银行办理发行20亿美元主权债

路透香港10月20日 - 根据路透周五所见到的一份银行内部备忘录，中国已经聘请包括中国农业银行(601288.SS)、交通银行(601328.SS)以及花旗集团(C.N)等10家银行办理20亿美元的美元计价主权债发行。

备忘录显示，除了花旗集团外，代财政部办理此次发行的中国人民银行另聘请了德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(HSBA.L)、渣打(STAN.L)等外资银行。

中国银行(601988.SS)、中国建设银行(601939.SS)、中金公司(3908.HK)以及中国工商银行(601398.SS)也将办理这笔交易。

鉴于其稀缺性，该债券料吸引投资者的旺盛需求，尽管标普全球评级和穆迪投资者服务公司今年调降了中国的主权债信评级。两家评级机构都指出中国债务快速增长带来的风险升温。

但这次债券发售将测试，这两家评级机构的行动是否会导致中国借贷成本上升。

稍早中国财政部宣布，将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中五年期10亿美元，10年期10亿美元，具体发行时间将于发行前公布。今年6月财政部宣布将于下半年发行20亿美元主权债券，但当时未有其他细节。

汤森路透旗下IFR称，这宗交易完成后，将成为中国自2004年10月以来的首次美元债券发行。

备忘录称，这些受聘负责此次债券发行的银行，将于10月25日在香港安排一次与固定收益投资者的会面。(完)