中国春节档电影票房逾55亿远超预期 其中三部已过10亿--报载

路透上海2月22日 - 证券时报周四报导，2018年春节影市火爆开场，至大年初六(21日)19时，春节档实时累计票房已超过55亿元人民币，远超预期，去年同期总票房收入为逾33亿元。其中《唐人街探案2》、《捉妖记2》和《红海行动》三部影片票房均已超过10亿元。

截至报导发稿，《唐人街探案2》总票房已达到18.47亿元，《捉妖记2》、《红海行动》分别实现约16.79亿元、11.53亿元。

据不完全统计，春节档电影背后参与方合计超过百家公司，涉及至少10家A股公司。其中《唐人街探案2》由万达集团旗下万达电影(002739.SZ)主控，《捉妖记2》出品方则涉及横店影视(603103.SS)、中国电影(600977.SS)和光线传媒(300251.SZ)等。

值得一提的是，曾成功押注《战狼2》的捷成股份(300182.SZ)再度押中黑马《红海行动》。《红海行动》与《战狼2》同为主旋律商业大片，同样讲述了撤侨故事。该片由博纳影业出品，制作方还涉及横店影视。

本地媒体曾援引国家新闻出版广电总局数据称，2017年中国电影总票房为559.1亿元，同比增长13.5%，较2016年3%的票房增速大幅提速。其中排名前10的影片中，国产电影与进口电影占比相同，但国产电影总票房大幅超过进口电影。(完)