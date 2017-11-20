焦点：中国社保基金喜获国企股权支援 短期依赖分红将促蓝筹高派现

作者 林琦

资料图片：2014年9月，中国北京，中央商务区高楼林立。REUTERS/Jason Lee

路透上海11月20日 - 中国近日公布以国有资本充实社保基金的顶层设计方案，国内社保基金将迎来数万亿元人民币资产的支援，未来支付压力将有所缓解。

国有股减持历来是A股市场高压线，所幸此次方案充分考虑国情，强调以分红作为社保主要收益来源，令股市压力陡降。分析人士指出，这一政策导向将引导国内上市公司完善分红机制，国企蓝筹股高分红将成惯例；同时随着国内社保体系更趋完善，将促使A股机构化特征更加明显。

“无论是全国社保还是地方社保，都将是长线投资，股市稳定性将进一步加强，散户和投机资本未来可能越来越边缘化。”银河证券资深分析师任承德表示。

中国国务院日前印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。而在方案实施过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

以国有资产充实社保基金，不可避免会牵连到股市。2001年一则减持国有股筹集社保资金的政策，立刻引发A股一波大熊市，一年不到沪综指.SSEC下跌四成，国务院只能在2002年明确在国内股市不再适用该减持规定。2009年出台的国内上市公司部分国有股充实社保的规定中，亦只采用“转持”形式，不提减持套现。

对于本次新方案，华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，“要说影响主要是在心理层面，实质影响并不大。划转给社保基金的国有股权，有点象限售股，不会马上减持。”

他认为，即使有些不太符合战略发展需要的股权类资产，将来社保有处置需求的话，减持套现也会是一个非常长的过程。

中国股市周一呈现先抑后扬走势，主要受管理层连发资管规等重磅政策，投资者利空情绪升温影响。不过分析师指出，因国有股划转社保方案试点中涉及上市公司的比重较少，且社保变现的可能性不大，因此目前对股市的影响也不大。

**高分红成国企蓝筹新标签**

“分红机制完善是短期看点，国企高分红或将成常态。”兴业证券策略分析师王德伦在简报中指出，尽管此次划转的集团股权并没有直接涉及上市公司，但未来社保作为集团股东之一，下属上市公司的分红也将成为社保的重要收益来源。

财政部在相关解读中强调，划转国有资本的收益主要来源于股权分红，且因目前社保仍有结余，短期内财政部门不会对划转的国有资本实施收益收缴。本次划转对象为中央和地方企业集团的股权，一般不涉及上市企业，对于少量涉及的上市企业，社保基金作为长期投资者，以获得股权分红收益为主。

王德伦认为，结合近期监管层对分红机制的关注度提升，预计继中国神华(1088.HK)(601088.SS)之后，未来会有越来越多的国有上市公司加入到高分红的队伍之中。随着年底临近，建议关注存在一定高分红机率的国企。

中国神华在众多国企中向来是稳健派、保守派，不过今年3月，该公司突然一改作风，在派发末期股息0.46元之余增派2.51元的特别股息，最受惠是母公司神华集团，按其持股比例73%计，将获得431亿元分红。

广发证券最新报告亦认为，上市国企若引入社保这类资质优秀的财务投资者，将利于上市国企的长期发展，也将进一步凸显高分红公司的价值。

**股市机构化将加剧**

国金证券策略分析师李立峰则指出，社保基金作为稳定的机构投资者，将进一步丰富A股的投资者结构，增加价值型投资者在市场中的话语权。

本次公布的方案明确，划转的中央企业国有股权，由国务院委托社保基金会负责集中持有，单独核算；划转的地方企业国有股权，由各省级政府设立国有独资公司集中持有、管理和运营；也可将划转的国有股权委托本省具有国有资本投资运营功能的公司专户管理。

按之前公布的计划，央企今年将全部改制为公司制企业，从而符合股权划转的要求。去年底央企总资产已超过50万亿元，负债率66%左右。简单计算，若近百家央企的10%股权全部划拨给全国社保基金，那么社保基金权益资产将超过3万亿元，较目前增加一倍。

“国有资本充实社保的方案出台，这意味着国内养老金体系的完善亦会大步迈进，401K计划有望引入中国，股市机构化特征将更加明显。”任承德表示。

今年来有关中国养老金第三支柱（个人养老金账户）的讨论开始升温，以雇员和雇主共同缴费为特征的美国401K养老计划是否适用中国是讨论焦点之一。（完）