焦点：中国国家电网或凭雄厚财力克服政治阻力 竞购德国50Hertz股份

路透法兰克福/巴黎2月26日 - 行业消息人士称，中国国家电网有限公司(国家电网)可能凭借雄厚财力，克服德国的政治阻力，竞购同业50Hertz的20%股份。

国家电网正在与澳洲基础设施基金IFM Investors磋商，希望购买后者手中40% 50Hertz股份的一半。国家电网是全球最大的电力公司，50Hertz则是德国四大高压电网运营商之一。

比利时电网运营商Elia(ELI.BR)周五称，该公司有两个月时间决定是否行使优先权，先于国家电网向IFM收购20%的股份。Elia持有50Hertz的60%股份。

但投行消息人士认为，鉴于Elia已经握有业务控制权，其出价不太可能匹敌国家电网。

两位熟悉情况的人士称，国家电网预计将出价8亿至10亿欧元(9.9亿至12.3亿美元)收购这20%的股权。瑞典Vattenfall [VATN.UL]2010年出售50Hertz时才获得了8.1亿欧元。

“这样的价格之下，恐难有第三方还价，”其中一位消息人士称。“一旦Elia做出决定，这项股权出售交易终将推进。”

第二位银行业人士称，国家电网的价格如此“霸道”，IFM除了协商出售股权以外别无选择。

国家电网和IFM并未回覆置评要求。

“关键的基础设施必不能出售。”德国社会民主党经济及能源发言人Bernd Westphal本月被问到有关国家电网对50Hertz的兴趣时对德国商报(Handelsblatt)称。

根据德国的对外贸易法规，若事关公共安全疑虑，政府可审查跨境交易，但只有在收购涉及的目标实体股权超过25%时才能进行。

“政府不能左右过程，但照例若有必要可进行谈判...”一名经济部发言人在电邮评论表示。

其中一名消息人士说，如果Elia向IFM购买股权的小概率事件发生，国家电网可能转向50Hertz的同业Amprion。

德国公用事业公司莱茵集团(RWE)(RWEG.DE)持有25.1%的Amprion股权，其余股份则握在包括慕尼黑再保(MUVGn.DE)、瑞士人寿保险(Swiss Life)(SLHN.S)和Talanx (TLXGn.DE)的一个投资者团体手中。(完)