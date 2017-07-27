中国强化实施创新驱动战略 完善债权股权等融资服务机制--国务院

路透北京7月27日 - 中国国务院日前发布强化实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见称，拓展企业融资渠道，完善债权、股权等融资服务机制，稳妥推进投贷联动试点工作。

周四刊登在中国政府网的意见称，不断完善金融财税政策，创新金融产品，扩大信贷支持，发展创业投资，优化投入方式，推动破解创新创业企业融资难题。在有效防控风险的前提下，合理赋予大型银行县支行信贷业务权限。

推广专利权质押等知识产权融资模式，鼓励保险公司为科技型中小企业知识产权融资提供保证保险服务，对符合条件的由地方各级人民政府提供风险补偿或保费补贴。持续优化科技型中小企业直接融资机制，稳步扩大创新创业公司债券试点规模。支持政府性融资担保机构为科技型中小企业发债提供担保。鼓励地方各级人民政府建立政银担、政银保等不同类型的风险补偿机制。

改革财政资金、国有资本参与创业投资的投入、管理与退出标准和规则，建立完善与其特点相适应的绩效评价体系。依法依规豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务。

适时推广创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策，引导社会资本参与创业投资。推动创业投资企业、创业投资管理企业及其从业人员在第三方征信机构完善信用记录，实现创业投资领域信用记录全覆盖。

意见还提出加快科技成果转化，探索在战略性新兴产业相关领域率先建立利用财政资金形成的科技成果限时转化制度。财政资金支持形成的科技成果，除涉及国防、国家安全、国家利益、重大社会公共利益外，在合理期限内未能转化的，可由国家依法强制许可实施转化。

意见还对完善人才流动激励机制，创新政府管理方式方面作了明确表述并对相关工作进行明确分工。（完）

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