中钢协反对美对进口钢铁产品征进口税 呼吁对美产品反击

路透上海3月9日 - 在美国总统特朗普宣布对所有进口的钢铁和铝产品全面征税，钢铁产品的税率高达25%后，中国钢铁工业协会官方微信周五刊登声明称，中钢协对此坚决反对，并呼吁中国政府对美国相关产品采取坚决应对措施。

据该份声明，中钢协呼吁中国政府对来自美国进口的不锈钢钢材、镀锌板材、无缝管，以及煤炭、农产品和电子消费品等采取坚决的应对措施。中钢协号召全行业行动起来，坚决应对美方的挑战，坚定不移地在结构调整、转型升级中实现中国钢铁工业既大又强。

“这是美国以保护国内钢铁产业为由推行贸易保护主义，破坏WTO规则，扰乱国际贸易秩序，...特朗普的行为是对全球钢铁界的挑战，必将遭到更大范围的反对。”声明指出。

该声明称，美国这种行为对全球钢铁产业是伤害，也严重损害钢铁产品消费者尤其是美国消费者的利益，是损人害己的行为。

钢铁贸易近些年来已成为中美贸易摩擦的重灾区。在美国对钢铁232调查前已对十几类产品采取了几十项反倾销、反补贴措施，涵盖几乎所有大类钢铁产品，且税率幅度之高近乎禁止性关税。

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。（完）