中国下一步坚定去产能 彻底取缔地条钢并防止其死灰复燃--工信部长

路透北京10月20日 - 针对一些媒体质疑钢铁产量仍在增长，中国工信部部长苗圩称，钢铁行业去的是产能而非产量，钢铁行业是充分竞争的，产量销量取决于市场需求；下一步将坚定不移去产能，妥善安排好因去产能下岗的职工，在彻底取缔地条钢的同时防止其死灰复燃。

中国网周四稍晚援引他在十九大新闻中心关于“走新型工业化道路”集体采访时称，钢铁行业连续多年产能过剩，带来的结果是恶性竞争。工信部大力推进钢铁去产能，去年去除产能6,500万吨以上，今年全年5,000万吨的去产能目标到8月底已提前完成。

从去年下半年开始，在28个省区市全面清理地条钢，到今年6月底，1亿吨以上地条钢已出清。钢铁行业提质增效，今年1至8月实现利润2,035亿元人民币，比去年同期增长106.9%。

苗圩并称，中国制造2025”顶层设计基本完成，国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程顺利推进，有效增强了制造业竞争力。因地制宜、错位竞争的制造业发展新格局正加快形成。

针对社会关注的网络提速降费，他说，三家基础电信企业已全面取消手机国内长途费和国内漫游费，大幅下降手机国际长途费，降幅最高达93%，手机月户均流量超过1.8G。（完）

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