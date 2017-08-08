东北特殊钢集团重整计划已获得债权人会议通过--消息人士

路透上海8月8日 - 陷入债务泥潭的中国东北特殊钢集团重整计划推进终于迈出关键一步。消息人士周二透露，今日召开的东北特钢集团债权人会议已通过了重整计划草案。按照此前草案，债券类和经营类普通债权人，超50万元人民币的部分现金清偿率为22.09%。

消息人士透露，对于重整计划草案中的普通债权部分，债权人会议以逾八成的比例通过。

“最终结果普通债权组以429家机构，比例81.15%通过了草案，”一位消息人士称。

路透此前援引市场人士看到的7月出炉的草案内容显示，每家债券类和金融类普通债权的债权人，50万元以下的部分100%一次性现金清偿，超过50万元的部分给予一次性现金清偿或债转股的选择权；如选择一次性现金清偿，清偿率仅为22.09%。债务清偿率过低等安排引发债权人不满。

当时的重整草案还提出，金融类普通债权人每家超过50万元的部分原则上实施债转股。依照投资人提供的方案，假设债券类和金融类普通债权人50万元以上的部分都选择转股，则转股比例为每6.94元债权转为东北特钢1元注册资本。假设仅金融类普通债权人50万元以上的债权部分进行转股，则转股比例为每5.71元债权转为东北特钢1元注册资本。

而新华社今日报道则指出，按照重整计划草案，超出50万元的部分，经营类普通债权人和债券类普通债权人可选择现金按比例清偿或债转股，金融类普通债权人将全部进行债转股。

草案中数据显示，此次纳入重组的东北特钢、大连特钢、大连高合金三家公司整体负债规模约765.54亿元，纳入重整计划安排范围的债权合计为455.61亿元，其中普通债权377.37亿元。

新华社还引述参加管理人工作的金杜律师事务所律师介绍，重整计划通过后，债务人或者管理人将向法院提出批准重整计划的申请，法院批准后，重整计划即发生法律效力。

东北特殊钢集团旗下上市公司抚顺特钢(600399.SS)此前公告称，沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司、本钢板材(000761.SZ)拟作为本次东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中锦程沙洲投资约44.62亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；本钢板材投资10.38亿元，持股比例为10%。此外债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。大连银监局副局长张兆君今年5月曾透露，银行业对东北特钢的授信敞口约440亿元，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。（完）