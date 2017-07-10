本钢板材和沙钢将参与东北特钢破产重整 沙钢将成第一大股东

路透上海7月10日 - 正在破产重整的东北特钢等三家公司有了新进展。根据上市公司周一早间公告，本钢板材(000761.SZ)和沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司将投入资金参与东北特钢等公司的破产重整，重整完成后锦程沙洲有望成第一大股东。

本钢板材公告显示，其将投资10.38亿元人民币对东北特殊钢集团增资，占重整后东北特钢注册资本的10%。通过参与本次重整，公司将向东北特钢等三家公司输出企业管理经验，复苏后的东北特钢将在业务方面与公司形成有效协同，有利于上市公司的发展。

而沙钢股份(002075.SZ)公告称，接公司实控人沈文荣通知，锦程沙洲拟作为主要投资人参与东北特钢集团等三公司的破产重整。

不过该公告称，截至目前，东北特钢集团重整计划草案尚未最终确定，锦程沙洲参与东北特钢集团破产重整、以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢(600399.SS)。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。大连银监局副局长张兆君今年5月曾透露，银行业对东北特钢的授信敞口约440亿元，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。（完）