（修正）焦点：中国钢厂担心下个冬天再度限产 为取暖季后全面复产积极备战

（更正：标题厘清为“下个冬天”，非“明年”，内文亦相应调整）

路透马尼拉/上海2月21日 - 中国钢铁生产企业正在全力备战，打算待今冬钢铁限产政策于下月结束后迅速恢复生产，希望趁当前利润较高且落后产能关停导致竞争减少的有利时机，复制去年的创纪录利润。

作为治理污染举措的组成部分，中国北部制造业中心地区的28个城市这个冬季关闭了半数钢铁生产。目前即便进入满负荷生产，利润依然丰厚，随着3月15日限产措施结束，中国钢铁生产应会呈现爆发式增长。

上月政府数据显示，由于实施限产，中国12月每日平均钢铁产量仅有216万吨，为一年来最低。中国钢铁工业协会副秘书长王颖生认为，如果3月15日取暖期过了以后，钢厂复产速度很快，那有可能会接近250万吨上下。

下个冬天政府有可能再度限产，因此中国北方钢厂的满产时间可能仅有八个月左右，因此在市场环境仍然有利的时期内，钢厂正在补充原材料以展开全面生产。

“我认为今年还可能对中国北方钢厂实行限产，它们会在限产前提高产量，”中国南方一家钢厂的高管说。

“如果市场很好，所有钢厂都会尽量满负荷运转，以赚取更多利润。”

**利润飙升**

尽管环保举措限制了钢铁产量，但受到中国基础设施建设的推动，钢铁需求持续增长，钢厂料将公布巨额的利润增长。

据新疆八一钢铁(600581.SS)和河南安阳钢铁(600569.SS)公布的初步估计，前者2017年净利可能飙升3,000%，后者去年利润增长多达1,300%。

上述中国南方钢厂的经理表示，利润率已经从去年的高峰回落，但仍足以刺激钢厂将产量最大化。

中信里昂证券的数据显示，今年中国螺纹钢利润平均为866元人民币/吨。尽管低于去年的922元人民币/吨，但远远高于五年均值251元人民币/吨。今年热轧卷板平均利润为865元/吨，五年均值为259元/吨。

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(完)