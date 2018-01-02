淡季特征显现中国12月钢铁PMI降至八个月低点 预计春节前后价格趋强

路透北京1月2日 - 市场淡季特征显现，中国2017年12月钢铁PMI跌至八个月低位。不过受国内投资持续增长、采暖季北方钢铁限产等影响，预计春节前后仍将出现阶段性、局部性的钢铁需求缺口，价格也将出现趋强走势。

中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会周二公布，12月钢铁采购经理人指数(PMI)降至50.2，较上月下滑2.9个百分点，为去年4月以来最低水准，但仍是连续八个月处在50以上的扩张区间。

主要分项指数中，除产成品库存出现较明显上升之外，其他指数均出现回落，其中生产指数小幅回落，连续两个月处于收缩区间；新订单指数明显下降，但已连续八个月处于扩张区间；新出口订单指数同样明显下降，连续13个月处于收缩区间。

“PMI显示，12月钢铁行业供给回落放缓，需求加快下降，企业库存开始累积，市场淡季特征显现。”新闻稿称。

新闻稿指出，受到淡季需求减少和环保限产等的影响，当前钢铁生产和销售有所下降，价格高位出现回落；不过综合来看，2017年钢铁行业实现了胜利收官，中国宏观经济稳中有进的明朗态势，为钢铁行业来年的健康发展提供了稳定保障。

“预期春节前后仍将出现阶段性、局部性的需求缺口，价格也将出现趋强走势，实现钢铁工业的良好开局，”新闻稿称，目前“一带一路”正处于稳步推进阶段，同时国内固定资产投资持续增长，都将贡献较大份额的钢铁需求，加上采暖季北方钢铁限产等因素，预计开年后将涌现新的钢铁需求缺口。

中国铁矿石期货上周五在2017年最后一个交易日跳升近3%，因投资人预期在明年3月中国钢铁限产措施结束前，钢厂将补充铁矿石。全年涨幅达到16.5%，为连续第二年录得涨幅。大连铁矿石期货上周五收盘劲升2.7%，至每吨531.5元人民币(81.67美元)；周二开盘后延续升势，目前最新报每吨540元。

新闻稿称，据相关机构估算，采暖季北方限产区粗钢产量将减少3,000万吨左右，在明年开春需求恢复后供应仍将处于偏紧局面，届时钢材价格可能有一定的上扬。

另外，目前“2+26”城市采暖季限产已经持续一个半月的时间，京津冀及周边地区钢铁行业限产执行力度较大，限产地区的空气质量得到了显着的改善，“良好的效果证明该政策的有效性，预计冬季环保限产政策将成为常态，各钢企应提前做好全年布局，依据政策制定年度生产销售规划。”新闻稿称。

2017年国内钢铁行业表现不俗，效益明显好转，行业结构和产品结构都持续优化，全年提前完成5,000万吨过剩产能，清除“地条钢”产能1.4亿吨。

据中国钢铁工业协会统计，2017年1-10月会员钢铁企业累计实现利润1,341亿元人民币，同比增长411.09%；亏损面11.8%，同比下降16.2%；亏损企业亏损额44.9亿元，同比下降78.3%。预计会员钢铁企业全年利润总额将超过1,500亿元，全行业实现胜利收官。（完）

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