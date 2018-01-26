焦点：中国钢厂获外资矿商同意在2018年合约中引入国内铁矿石价格指数

路透上海1月25日 - 四位行业消息人士表示，在中国钢铁厂商的推动下，他们与跨国矿商的一些2018年年度供应合约已纳入国内铁矿石价格指数。目前中国正在努力提高其对主要大宗商品定价的影响力。

此举标志着铁矿石定价演进又迈出了重要一步。该行业在2010年放弃了数十年来矿商和钢铁厂商闭门谈判的做法，改为采用每日价格指数。

尽管这可能不会对价格造成太大的影响，但这将使中国买家信心大增，认为价格能反映国内需求，而且也与中国想要提升大宗商品定价影响力的希望相一致。

“中国一直致力于扩大在资源方面的定价影响力，包括推出原油期货的计划，”中信期货驻上海分析师周涛表示。

钢企和矿企目前根据中国之外的机构设定的一些基准指数来确定年度合约价格，其中主要是标普全球普氏能源资讯(SPGI.N)根据对市场的评估而确定的指数。

两名直接知情的消息人士称，必和必拓(BHP.AX)BHP.L已与两家中国两家主要钢企达成一致，引入我的钢铁网(Mysteel)价格指数，与标普全球普氏指数一道充当新财年合约定价的参考基准。

中国联合钢铁网(Custeel)及一名钢厂消息人士称，全球第四大铁矿石生产商Fortescue Metals Group (FMG.AX)也已同意在定价时引入Mysteel和Custeel价格指数。

2017年中国铁矿石进口量创下10.7亿吨的纪录高位，按当前价格计算价值约为800亿美元，占到全国总消耗量的逾80%。

矿企之前在现货市场或电子平台销售中还采用标普全球普氏价格指数以外的指数，其中包括金属导报(Metal Bulletin)铁矿石价格指数，但是年度合约在销售中占到很大一部分。

互联网平台运营商上海钢联(300226.SZ)旗下Mysteel不予置评。中国联合钢铁网首席分析师胡艳平称，Fortescue将在定价计划中纳入其铁矿石价格指数。

2015年曾使用Mysteel指数为现货船货定价的必和必拓称，公司致力于发展一系列可靠的铁矿石指数。

“使用Mysteel铁矿石指数有助于公司满足客户需求、确保透明和稳健定价，”必和必拓在邮件回复中表示。

Fortescue没有直接对定价公式置评，但表示一直在与中国客户合作，并承认中国的指数正日渐成熟。中国是该公司最大的市场。

**进口铁矿石主导市场**

一位了解情况的消息人士称，中国钢铁工业协会负责牵头此次价格调整，这个代表大中型钢企的行业组织去年向外资矿企提出这一问题。

过去几年铁矿石价格反弹，但大部分预测人士预计2018年铁矿石价格将走软，因为中国经济增长将放缓，且中国政府努力应对产能过剩和空气污染。

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“矿企销售压力较大，已提出用中国定价指数进行结算，”一矿厂消息人士称。这位矿厂人士拒绝署名，因未获授权对媒体讲话。

中信期货周涛称，按月度均值来看，普氏和Mysteel铁矿石定价指数的差别不大，但具体某天的价格可能不同，这导致一些中国厂商的不满。

标普全球普氏能源资讯金属部门主管Vera Blei称，该公司的指标是要反映市场，公司一直积极与市场人士进行商议。

她在一封邮件回复中称，最近经过正式商议，已允许普氏按照铁矿石市场变化对其指标进行调整，现在该指标准确性和效率都有提高。

巴西淡水河谷在一份邮件中称，该公司对现货交易使用不同的市场指数，力拓则称铁矿石定价是机密。(完)