沪综指放量收升 周期股和金融股带动大盘重上3400点

路透北京11月7日 - 中国股市沪综指周二放量收升。分析师指出，今日大盘在周期股和金融股等权重板块带动下，重上3,400点整数关口，成交量同步放大。受石油价格上涨影响，近日大宗商品价格整体走强，并带动周期股活跃，市场热点形成有序轮动，料后市大盘有望冲击前期阶段性高点。

沪综指.SSEC收报3,413.57点，涨25.40点或0.75%；今日上海A股成交额为2,424亿元人民币，较上日2,041亿元增近二成。

“今天传统行业强周期股八一钢铁连续上涨，一下把钢铁、煤炭、有色资源板块又给带了一下。”开源证券分析师杨海表示。

他认为，受沙特局势影响，近日石油等大宗商品价格普涨，但目前行情主要是短期事件性驱动，大宗商品长期走牛仍需全球经济走强。不过大宗商品价格大涨，带动今日中低价、低估值的大盘指标股再次启动，并推升指数重上3,400点，而前期强势的高科技板块进入调整蓄势，市场热点互相之间此消彼长。

上证银行股指数.SSEBKI收升1.05%，上证大宗商品股票指数.SSECE收升1.08%。八一钢铁(600581.SS)收升8.65%，平安银行(000001.SZ)收升5.67%。

沪深300指数.CSI300收报4,054.25点，涨0.83%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,049.0点，涨1.14%，成交12,556手。沪股通和深股通分别净买入9.7亿元和净买入6.67亿元。（完）