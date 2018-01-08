沪综指连七日收升创一个半月新高 地产股受利好政策刺激领涨

路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周一连七日收升，创一个半月新高。分析师指出，周末部分城市房地产政策出现松动，受此影响，今日以房地产股为首的周期股大涨，推动大盘再度走高。不过市场二八分化现象非常明显，尽管市场中期均线系统开始拐头向上，但指数连涨后获利回吐也逐渐加大。

沪综指.SSEC收报3,409.48点，涨17.73点或0.52%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；今日上海A股成交额为2,859亿元人民币，上日为2,480亿元。

“房地产政策加之现在的流动性也相对宽松，今天周期品种都出现了大涨。”首创证券高级投资顾问张彦芸表示。

她表示，周末房地产政策出现松动，部分城市限购政策取消，受此影响，今日早盘房地产及相关板块高开高走，午后市场热点进一步扩大到煤炭、有色、建材、水泥等估值相对较低，流动性较强的品种，并推动大盘再创近期新高。

今日地产股集体走强，地产类指数收升1.4%，世茂股份(600823.SS)涨停报收，绿地控股(600606.SS)收升8.96%。

中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府周一发布最新通知称，高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

沪深300指数.CSI300收报4,160.16点，涨0.52%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,163.8 点，涨0.43%，成交13,194手。沪股通和深股通分别净买入7.45亿元和净买入11.81 亿元。（完）