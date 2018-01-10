沪综指连九日收升续创逾一个半月新高 数据符预期银行股护盘

路透北京1月10日 - 中国股市沪综指周三连九日收升，续创逾一个半月新高。分析师指出，今天公布的CPI数据符合市场预期，但市场经过连续上涨后，恐高情绪加重，指数盘中振幅加大，但银行股走势坚挺，力保指数收升，料大盘短期将进入高位震荡。

沪综指.SSEC收报3,421.83点，涨7.93点或0.23%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；今日上海A股成交额为2,543亿元人民币，上日为2,381亿元。

“市场连涨后盘中出现震荡，我认为是一个技术性调整，就是涨多了休整一下。”联讯证券策略分析师陈勇表示。

他认为，大盘连续上涨后，指数进入前期高点附近，恐高心理加大指数震幅，但大盘技术性调整的幅度可能比较有限，主要是修正一下短期超买的技术性指标。另外今日的CPI、PPI数据符合预期，市场对因通胀造成的政策性收紧的担忧解除，一月份整体流动性仍将相对宽松，大盘有望维持向上趋势。

中国去年通胀温和收尾，远低于政府设定的3%目标水平。展望2018年，在低基数和猪肉等食品价格企稳回升影响下，通胀中枢料将上移，全年CPI涨幅可能略高于2%；PPI受制于高基数预计涨幅也有限。因此虽然今年物价上升风险高于去年但通胀总体仍属温和，不会对货币政策构成影响。

今日上证银行股指数收升2.16%，兴业银行(601166.SS)收升5.82%，农业银行(601288.SS)收升2.09%。

沪深300指数.CSI300收报4,207.81点，涨0.44%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,212.2点，涨0.54%，成交14,317手。沪股通和深股通分别净买入14.08亿元和净买入3.2亿元。（完）