沪综指连10日收升续创逾一个半月新高 成长股领涨

路透北京1月11日 - 中国股市沪综指周四连10日收升，续创逾一个半月新高。分析师指出，今天大盘维持高位震荡，早盘指数一度出现调整，午后逐级回升，但成交量有所萎缩，成长股领涨。短期大盘连涨后，上涨动力开始衰减，料股指将小幅回调以修正超买的技术指标。

沪综指.SSEC收报3,425.35点，涨3.52点或0.10%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；今日上海A股成交额为2,182亿元人民币，上日为2,543亿元。

“因为大盘连续涨了这么长时间了，并且有些板块涨幅比较大了，大盘确实有小幅回调的必要。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他认为，短期市场上涨动力开始衰减，虽然大盘指数通过板块轮动仍可以保持收升，但场内板块分化比较明显，表现较好的仍为此前涨幅相对较少的板块。新年后成长股相对其他板块涨幅相对靠后，今日市场风格转向以计算机、通讯、传媒、电子板块为代表的成长股。

今日创业板指数P收升0.73%，奥拓电子(002587.SZ)、爱康科技(002610.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,205.59点，跌0.05%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,208.4点，涨0.10%，成交12,802手。沪股通和深股通分别净卖出0.77亿元和净买入3.13亿元。（完）