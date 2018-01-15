沪综指收跌终结11连升 中小盘股全面溃退仅蓝筹股支撑

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周一收市下跌，终结罕见的11连升势头。分析师指出，大盘连续上涨后已显疲态，投资者观望情绪日渐厚重，银行保险等权重蓝筹继续上拉，引发大量资金自中小盘股撤离，“一九分化”现象相当明显。

沪综指.SSEC收报3,410.49点，跌18.45点或0.54%，上周五沪综指曾创下七周收盘新高；今日上海A股成交额为2,861亿元人民币，上日为2,158亿元。

“今天下跌是在意料之中的，但光靠蓝筹股上涨，总是让人有点慌，小股票完全没机会，感觉这样有点过度啊。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他说，近期金融监管政策频出，人民币汇率有些升值，亦让不少投资者心存疑虑。

继年初连发三文规范大额风险暴露、股权和委托贷款等后，上周末银监会再发文进一步深化整治银行业乱象（4号文），明确2018年重点整治八个方面共22条。其中，同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点。

成份股主要是中小市值股的中证500指数收跌2.28%，上证50指数则收升1%。

沪深300指数.CSI300收报4,225.24点，涨0.01%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,223.4点，与上日持平，成交16,457手。沪股通和深股通分别净卖出16.5亿元和净买入0.1亿元。（完）