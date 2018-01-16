沪综指收升至逾两个月新高 流动性改善市场情绪相对乐观

路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周二收升至逾两个月新高。分析师指出，受本周央行连续向市场注入流动性影响，今日大盘低开后在金融地产等权重板块带动下震荡走高，个股普涨。不过短期大盘尚未完全完成调整修复，今日资金回流相对谨慎，预计沪综指将在当前位置附近震荡继续蓄势。

沪综指.SSEC收报3,436.59点，涨26.10点或0.77%，此前收盘高点为2017年11月13日的3,447.84点；今日上海A股成交额为2,664亿元人民币，上日为2,861亿元。

“市场的关键在于流动性改善，央行从昨日开始大量向市场注入流动性，本周前两日净投放7,180亿元，缓解资金趋紧态势。”首创证券高级投资顾问张彦芸指出。

她说，贵州燃气(600903.SS)、科蓝软件(300663.SZ)连续涨停刺激市场人气回升，赚钱效应较昨日显着回升。今日沪股通开始回流，另外融资余额在周一放量下跌环境下依旧保持上涨态势，表明市场情绪相对乐观。

中国央行公开市场今日进行总额3,200亿元人民币逆回购操作，63天逆回购在暂停一个半月后重启，操作量100亿元。今日公开市场净投放2,700亿元，本周前两日累计净投放达5,355亿元。沪深证交所周一融资融券余额增加19.7亿元。

今日两市近60家个股涨停报收，贵州燃气、科蓝软件连续第五个交易日涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,258.47点，涨0.79%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,269.2点，涨0.83%；成交15,653手。沪股通和深股通分别净买入9.49亿元和净买入15.88亿元。（完）