沪综指放量收升续创逾两个月新高 银行及券商板块领涨

路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周三放量收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日银行及券商板块出现强势领涨，带动大盘继续走升，同时以创业板为代表的中小盘股亦整体反弹，股指盘中一度创出两年来新高。短线看，尽管大盘已经连续上涨多日，但短线出现大幅下跌的概率不大，不过投资者需谨防前期强势股的补跌。

沪综指.SSEC收报3,444.67点，涨8.08点或0.24%，此前收盘高点为2017年11月13日的3,447.84点，盘中最高升至3,465.20点；今日上海A股成交额为3,163亿元人民币，较上日2,664亿元增近二成。

“今日市场出现冰火两重天式的分化格局，开盘后内以银行和券商为代表的金融股板块强势上涨，而部分板块则出现了快速、大幅下跌，显示市场做空力量也不小。”国盛证券策略分析师刘旻指出。

他认为，隔夜外盘出现明显下跌影响了投资者的判断；另外央行近期在公开市场进行逆回购操作时上调了相关利率，市场预期利率还有上行空间，亦引发了投资者的过度反应。

他并指出，券商股去年业绩出现明显好转，好于市场预期，成为吸引资金的根本原因。另外券商板块去年的涨幅远远落后于银行、保险，巨大的差距蕴育了较强的补涨动力。

今日券商板块表现强势，国信证券(002736.SZ)涨停报收，张家港行(002839.SZ)亦涨停；创业板指数P则收升0.72%。

沪深300指数.CSI300收报4,248.12点，跌0.24%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,250.6点，涨0.04%；成交17,051手。沪股通和深股通分别净卖出2.93亿元和净卖出3.51亿元。（完）