沪综指连三日收升至逾两年新高 大金融板块继续发力

路透上海1月18日 - 中国股市沪综指周四连三日收升，创逾两年收盘新高。分析师指出，今日以银行为代表的大金融板块继续发力，钢铁等资源板块助攻，轻松推动大盘稳步上攻，沪综指再上一台阶，但个股结构分化迹象仍较明显。

沪综指.SSEC收报3,474.75点，涨30.08点或0.87%，此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点；今日上海A股成交额为2,675亿元人民币，上日为3,163亿元。

“目前指数有点失真，主要是这些权重股在推大盘，”东北证券分析师沈正阳指出。

他说，相当多机构“抱团取暖”，集中增持绩优蓝筹，这使得强者恒强的局面得以持续；但是权重蓝筹股持续上涨后，其调整压力也在日益增大，投资者在持乐观情绪的同时应保持谨慎。

上证50指数收升1.05%。其中银行股再次成为亮眼板块，工商银行(601398.SS)大涨6.1%收报7.13元，盘中高点为7.15元，再次双双刷新历史纪录。

沪深300指数.CSI300收报4,271.42点，涨0.55%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,280点，涨0.66%，成交11,591手。沪股通和深股通分别净买入13.6亿元和净买入6.3亿元。（完）