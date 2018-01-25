沪综指收跌结束七连升 金融地产股抛压加大令大盘震荡加剧

路透北京1月25日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌，结束七连升。分析师指出，此前大盘连涨令部分个股累积可观涨幅，今天金融地产股抛压加大，使得大盘震荡开始加剧，但盘中急跌后仍有资金在低位吸纳，表明下方承接力度较强，料股指仍会沿着原来趋势运行。

沪综指.SSEC收报3,548.31点，跌11.16点或0.31%；盘中最低跌至3,528.04点。今日上海A股成交额为2,877亿元人民币，上日为3,074亿元。

“今天震荡有点加剧，主要还是金融股有调整的要求，之前涨得也比较多了。”联讯证券策略分析师陈勇指出。

他说，一月份部分地产、银行股和消费股均有10%以上的涨幅，获利抛压逐渐加大，同时场内周期股和中小盘股等其他热点升温，导致资金在热点板块中进行切换转移，热点切换的过程中大盘震荡比较剧烈。

他并指出，从估值的角度，目前沪深300仍处于相对低位，估值水平也还合理，再加上有赚钱效应，市场情绪提升，对场外资金的吸引也会增强，资金并没有明显撤离的迹象，因此市场的强势特征还会继续。

上证金融地产行业指数收跌1.22%，张家港行(002839.SZ)收报跌停，保利地产(600048.SS)收跌4.15%。

沪深300指数.CSI300收报4,365.08点，跌0.57%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,373.0点，跌0.72%，成交15,135手。沪股通和深股通分别净买入14.9亿元和净买入9.84亿元。（完）