沪综指缩量小幅收升 家电、建材、交通等二线蓝筹股领涨

路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今日大盘以震荡为主，沪综指早盘低开后在蓝筹股推动下转强，盘中指数再创近期新高3,574.90点，尾盘涨幅收敛，家电、建材、交通、金融地产等二线蓝筹股领涨。预计短线大盘仍继续维持高位震荡盘升走势。

沪综指.SSEC收报3,558.13点，涨9.82点或0.28%；本周该指数累计升2.01%，为连续六周上涨。今日上海A股成交额为2,580亿元人民币，上日为2,877亿元。

“预计中小盘成长股和二线蓝筹股在未来一段时间内还将保持较高的活跃度。”国盛证券策略分析师刘旻指出，“这些板块正处于熊末牛初或上涨初期的阶段，具有中长期的投资价值，后市应当还有表现机会。”

他说，今日早盘以创业板为代表的中小盘股表现比较突出，一是由于蓝筹权重股在上证综指完全收复2016年1月份的下跌以后转入消化整理，另外创业板在乐视网(300104.SZ)复牌，利空已出的情况下，资金利用大盘回暖机会展开的一轮炒作。

他认为，市场风格的切换会不断出现，但热点扩散和转移大趋势不变，投资者需注意业绩为王仍然是行情发展的主轴和关键词。

他指出，今日粤港澳大湾区概念板块受利好消息影响强势上涨。广东省长表示，2018年要加快粤港澳大湾区建设，预计2018年粤港澳大湾区建设将大大加快，相关概念股会时不时受到市场炒作，短期粤港澳大湾区概念板块还将保持相当的活跃度。

创业板指数P收涨0.33%；世荣兆业(002016.SZ)、哈空调(600202.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,381.30点，涨0.37%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,397.8点，涨0.27%，成交14,657手。沪股通和深股通分别净买入20.38亿元和净买入11.43亿元。（完）