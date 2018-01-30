沪综指收低近1%连两日下跌 大盘持续调整权重股领跌

路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周二收低近1%，连续第二日下跌。分析师指出，今日大盘延续调整走势，沪综指3,500点整数关口被轻易击穿，银行、石油、钢铁等权重板块领跌，但成交量出现萎缩。预计短线大盘将在3,500点附近持续震荡调整。

沪综指.SSEC收报3,488.01点，跌34.99点或0.99%；今日上海A股成交额为2,245亿元人民币，较上日2,851亿元减少逾二成。

“市场应该属于机构结构性调仓，最近跌的都是龙头白马股。”开源证券策略分析师杨海说，去年涨幅较大的股票最近都纷纷大跌，机构调整持仓结构的迹象较明显。

他表示，去年机构对龙头白马股持有仓位较重，今年一季度基金将进行分红，因此基金等机构投资者将调整持仓结构，满足自身流动性需要。同时市场热点下一步也会向二线蓝筹股转移，不过短期难有增量资金大规模入场。

上证金融地产行业指数收跌1.63%，中国银行(601988.SS)收跌2.61%。万科A(000002.SZ)收跌5.73%。

沪深300指数.CSI300收报4,256.10点，跌1.07%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,267.6点，跌1.17%，成交14,737手。沪股通和深股通分别净卖出1.70亿元和净买入7.01亿元。（完）