沪综指连三日收低 外围市场大跌加剧市场不安情绪

路透北京1月31日 - 中国股市沪综指周三收低，连三日下跌。分析师指出，今日PMI数据对市场影响不大，但隔夜欧美股市大跌加剧市场不安情绪，大盘继续震荡下跌。不过连续下跌后投资者杀跌意愿减弱，由于春节临近，投资者参与积极性逐步降低，料后市将以震荡为主，调整时间可能会略长。

沪综指.SSEC收报3,480.83点，跌7.18点或0.21%，盘中最低跌至3,454.73点；该指数1月累计升5.25%，创22个月最大单月涨幅；今日上海A股成交额为2,424亿元人民币，上日为2,245亿元。

“今天市场还是惯性调整，但在连跌了两天之后，可能杀跌的意愿有些减弱，也有一些护盘的需求。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他表示，今天蓝筹股有止跌回稳迹象，但市场分化仍严重，近期是上市公司盈利预告的高峰期，部分超预期的绩差公司下跌明显，杀伤力依然较强。今天创业板跌幅偏大，主要源自考虑业绩的时候，市场信心仍不足，对创业板预期未出现根本性好转。

他并称，今天公布的PMI虽然仍处于扩张区间，但势头有所减弱，对市场影响不太明显。而上市公司业绩公布后股价将出现重新排队的过程，料大盘调整幅度不会太明显，春节前交投将持续保持清淡。

中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓，这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来，当前经济运行保持平稳。

美国股市周二连续第二日收跌，道琼工业指数更是录得2016年9月以来最大两日跌幅，因保健类股下跌和公债收益率(殖利率)上升而承压。道指还写下2017年5月以来最大单日百分比跌幅，当日1.37%的跌幅也是特朗普当选美国总统以来的第二大。

创业板指数P收跌2.66%，大唐电信(600198.SS)等两市约140家个股跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,275.90点，涨0.47%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,280.0点，涨0.11%，成交16,237手。沪股通和深股通分别净卖出2.09亿元和净买入3.56亿元。（完）