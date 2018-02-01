沪综指放量收低近1%至半个月新低 资金出逃汹涌个股普跌

路透北京2月1日 - 中国股市沪综指周四放量收低近1%至半个月新低。分析师指出，今日大盘继续大幅杀跌，个股资金出逃意愿明显出现普跌。近日年报业绩不佳公司集中披露施压市场，加之春节长假临近，导致落袋为安心态加重，料短期大盘连跌后跌势将趋缓，3,440点附近平台存在较强支撑。

沪综指.SSEC收报3,446.98点，跌33.85点或0.97%，此前收盘低点为2018年1月18日的3,474.75点，今日上海A股成交额为2,924亿元人民币，较上日2,424亿元增二成。

“今年年报亏损的公司数量略有增加，对市场的信心打击比较大，再有就是前期涨得太快了，春节前大家肯定是落袋为安了。”新时代证券策略分析师孙卫党指出。

他认为，每逢年报披露期，业绩未达市场预期的个股都会遭受一定抛压，本轮行情先是由获利盘引发，市场调整令估值高的股票开始集体杀跌，但短期下跌行情调整到位后，大盘将逐渐开始在底部徘徊筑底。

首创证券高级投资顾问张彦芸指出，今天早盘主力轮番拉动银行、钢铁、水泥等权重板块，但市场未能形成跟风效应，空方的势头没有被有效打压。另外近期业绩预报显示，白马股的业绩也有可能被证伪，短期需关注银行股对大盘的支撑作用。

今天两市共有220家左右个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,245.90点，跌0.70%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,239.4点，跌0.76%，成交18,908手。沪股通和深股通分别净卖出7.84亿元和净买入12.14亿元。（完）