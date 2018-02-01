沪综指早盘收低逾1% 业绩黑天鹅事件冲击个股频现闪崩

路透上海2月1日 - 中国股市沪综指周四早盘收低1%，延续此前连续三日跌势。分析师指出，不少上市公司意外爆出业绩大幅亏损，令投资者防不胜防，场内抛盘压力仍较大，个股频现闪崩走势，大盘继续下寻支撑。

沪综指.SSEC早盘收报3,442.21点，跌38.63点或1.11%，盘中最低跌至3,436.56点；今日早盘上海A股成交额为1,606亿元人民币，上日全天为2,424亿元。

“业绩差的公司抛压较大，最近有些公司的业绩就象黑天鹅事件一样，动不动就巨亏，大家有点慌。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

单周三当天，就有超过600家公司公布2017年业绩预告，占预告总量的四分之一。其中乐视网(300104.SZ)和石化油服(600871.SS)的预计亏损额稳居深沪两市之首，分别预亏116亿元人民币左右和106亿元左右。另外，湖北宜化(000422.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)和ST信通(600289.SS)均大幅预亏。

早盘，两市有超过80只个股跌停。乐视网周四早盘以跌停位7.34元开市，直至早盘收市；这是上周三该股复牌后连续第七个跌停。石化油服早盘收低7.92%。

沪深300指数.CSI300收报4,229.01点，跌1.10%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,236.2点，跌0.83%，成交11,161手。（完）