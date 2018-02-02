沪综指先抑后扬反弹收升 能源股板块拉抬推动大盘翻红

路透北京2月2日 - 中国股市沪综指周五先抑后扬反弹收升，终止四连跌。分析师指出，大盘今日低开低走，主力通过拉抬能源权重股护盘，加之前期持续下跌的通信、传媒和计算机板块亦止跌回升，股指逐波上扬最终翻红。春节长假临近，市场交易意愿下降，预计大盘节前将维持弱势震荡，节后有望展开修复性行情。

沪综指.SSEC收报3,462.08点，涨15.10点或0.44%，盘中最低下探至3,388.86点，该指数本周累计下跌2.7%，创13个半月最大单周跌幅；今日上海A股成交额为2,359亿元人民币，上日为2,924亿元。

“我们认为这种反弹还仅是一种持续性下跌之后的技术性反抽。”国盛证券策略分析师刘旻指出。

他认为，今天前期领跌板块率先出现反弹有助市场整理企稳，不过目前断言大盘已企稳还为时尚早，现在抢反弹依然会面临较大的风险，建议投资者可待市场企稳后再择机入场。

山西焦化(600740.SS)、阳泉煤业(600348.SS)、江西铜业(600362.SS)收报涨停，两市仍有近百家个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,271.23点，涨0.60%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,270.4点，涨0.86%，成交18,113手。沪股通和深股通分别净卖出11.59亿元和净买入11.75亿元。（完）