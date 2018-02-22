沪综指收升逾2%创逾一年半最大涨幅 受春节期间外盘普涨带动

路透北京2月22日 - 中国股市沪综指周四收升2.2%，创逾一年半最大单日涨幅。分析师指出，春节期间外盘普涨，带动今日A股高开，周期、消费和金融板块轮番上涨，推动股指不断走高。由于短期全球股市仍处于超跌后的修复期，A股料也可延续反弹行情，但四连涨后获利回吐压力开始加大。

沪综指.SSEC收报3,268.56点，涨69.40点或2.17%，此前最大单日涨幅为2016年8月15日的2.44%；今日上海A股成交额为1,571亿元人民币，上日为1,144亿元。

“狗年第一个交易日，A股因为受假期外盘回暖，能够延续超跌反弹。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他并指出，春节假期各项数据比较乐观，旅游和消费等数据增速符合或超预期，对消费等板块走势形成支撑。同时节后流动性相对稳定略宽松，未对大盘短期反弹行情造成扰动，但市场仍对美联储加息有所担忧。

据中国商务部监测，2018年除夕至正月初六（2月15日至21日），全国零售和餐饮企业实现销售额约9,260亿元人民币，比去年春节黄金周增长10.2%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，多数委员相信通胀将上升。会议记录中对通胀的基调更加乐观，可能会进一步巩固在新任主席鲍威尔的领导下，美联储将在下月加息的预期。

今日小金属板块领涨，华友钴业(603799.SS)、洛阳钼业(603993.SS)涨停报收。受节日期间旅游收入增长的带动，航空股集体走强，中国国航(601111.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,052.73点，涨2.16%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,025.4点，涨1.94%，成交16,230手。沪股通和深股通分别净买入11.26亿元和净买入14亿元。（完）