沪综指早盘收升近2% 节后首个交易日受假期间外盘反弹带动

路透北京2月22日 - 中国股市沪综指周四早盘收升近2%。分析师指出，今日是春节后首个交易日，受长假期间海外市场普遍反弹带动，今日A股高开后高位震荡，银行、航空和小金属板块领涨。短期大盘已四连阳，加之连续出现向上跳空缺口，盘中获利回吐压力开始加大，料3,280点附近面临一定阻力。

沪综指.SSEC早盘收报3,261.55点，涨62.39点或1.95%，沪深300指数.CSI300早盘收报4,046.17点，涨2%；今日早盘上海A股成交额为965亿元人民币，上日全日为1,144亿元。

“国内对外盘的补涨，再加上大家对春节后股市开门红的一致性预期很强。”首创证券高级投资顾问张彦芸称。

她并指出，春节期间，外盘涨幅领先的品种主要集中在农产品和能源板块。另外中国央行节前对市场进行了流动性释放，资金面有所改善。

安信策略团队研报指出，春节假期美股实现三连阳，其他地区股市在中国春节假期间表现也不错。另外春节假期国内宏观经济和政策属于真空期，行业焦点集中在消费升级领域。市场整体短期平稳向好，主要是基于风险偏好修复和节后资金面边际改善。

中国国家旅游局数据中心综合测算，今年春节期间，全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4,750亿元人民币，同比增长12.6%。其中广东、四川、湖南、江苏接待游客人数居前列。

华友钴业(603799.SS)、洛阳钼业(603993.SS)早盘涨停报收。受节日期间旅游收入增长的带动，航空股集体走强，中国国航(601111.SS)早盘收涨7.96%。

中国央行公开市场今日将进行总额3,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,600亿，28天期1,300亿，63天期600亿。考虑到今日无逆回购到期，若再无MLF操作，今日公开市场将全口径净投放1,065亿元。（完）