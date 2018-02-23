沪综指连五日收升 市场成交量不足大盘涨势料难以持续

路透北京2月23日 - 中国股市沪综指周五连五日收升。分析师指出，经过上日强势上涨后，今日大盘以盘中震荡为主，建材、地产、公用事业板块涨幅居前。由于投资者仍处于长假情绪中，成交量仅保持3,000亿元人民币左右的地量水平，预计缩量状态下涨势难以持续，短期将以震荡走势为主。

沪综指.SSEC收报3,289.02点，涨20.46点或0.63%，本周该指数累计上涨2.81%；此前最大单周涨幅为2016年6月3日的4.17%；今日上海A股成交额为1,593亿元人民币，上日为1,571亿元。

“节后两个交易日的市场强势表现，是市场对节前下跌的报复性反弹。”国盛证券策略分析师刘旻称，但由于市场成交量不足，对大盘后续上涨的持续性和上涨力度的影响将带来不利影响。

他认为，节前市场下跌主要是长假避险因素，叠加美股的大幅波动使A股受到波及。长假后前期避险资金回流股市是推动市场上涨的重要原因，而长假期间外盘总体运行平稳打消了市场的部分忧虑，放大了反弹幅度。

他并指出，盘中题材股板块比较活跃，雄安新区概念板块出现强势上涨，主要是受到雄安新区规划编制取得进展消息的影响。

韩建河山(603616.SS)涨停报收，华正新材(603186.SS)收升8.35%。

周四召开的中共中央政治局常务会议听取雄安新区规划编制情况的汇报，经过反复修改完善，雄安新区规划编制取得重要进展，要将雄安新区打造智能新区、绿色低碳新区和创新发展新区，适时启动一批重大基础设施建设。

沪深300指数.CSI300收报4,071.09点，涨0.45%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,049.6点，涨0.65%，成交15,936手。沪股通和深股通分别净买入12.39亿元和净买入6.87亿元。（完）