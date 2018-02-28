沪综指收挫1% 地产及周期股止跌反弹助大盘脱离低位

路透上海2月28日 - 中国股市沪综指周三收挫1%，2月并创逾两年最大单月跌幅。分析师指出，早盘金融地产及周期股惯性下滑，继续推动大盘回调；不过午后地产及周期股有逢低吸纳买盘介入由跌转升，帮助大盘脱离低位，收出一根十字星。

沪综指.SSEC收报3,259.41点，跌32.66点或0.99%，盘中最大跌幅达1.59%；该指数2月累计下跌6.36%，此前最大单月跌幅为2016年1月的22.65%。今日上海A股成交额为1,800亿元人民币，上日为2,042亿元。

“地产及钢铁有色等周期股，基本面并未走坏，盘中有资金低吸的迹象。”银河证券分析师任承德称。

他认为，虽然近日以创业板为代表的中小市值股持续反弹，但并不代表风格转换。从估值角度来看，蓝筹股仍是价值洼地，因此近期的热点变化只是短期现象，未来仍需关注企业成长和业绩。

上证180金融指数收跌1.61%，银行股和保险股出现大面积回调，中国太保(601601.SS)收跌4.23%。

完成资产重组后今首次亮相的三六零(601360.SS)收于跌停位56.92元，跌6.32元。

沪深300指数.CSI300收报4,023.64点，跌0.87%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,002点，跌1.16%，成交19,969手。沪股通和深股通分别净卖出6亿元和净买入2.5亿元。（完）