沪综指小幅收升 金融股企稳助大盘终结两连跌

路透上海3月1日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，终结两连跌。分析师指出，受外盘拖累，国内股市明显低开，但经历近日回调后，盘中抛压已减弱，且这两天领跌的金融股亦开始企稳，股指呈震荡走势。

沪综指.SSEC收报3,273.75点，涨14.34点或0.44%，开盘沪综指下跌0.75%；今日上海A股成交额为1,850亿元人民币，上日为1,800亿元。

“跌了两天后，盘中做空动能有所削弱，调整压力没有那么大，再加两会会期临近，大家或多或少有一些政策利好预期。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他还指出，相对外盘，A股今日表现属相对强劲，估计受两会因素支撑，近阶段国内股市将继续震荡，大跌的可能性不大。

美国股市周三收盘大幅下跌，尾盘遭抛售，受累于对升息的担忧；道琼工业指数.DJI收低1.5%。周四亚洲股市大多走弱，日本股市收低1.56%，不过香港恒生指数.HSI低开后逐步收回失地。

上证180金融指数收升0.46%；而中小盘股继续活跃，创业板指数P收升2.07%。

沪深300指数.CSI300收报4,049.09点，涨0.63%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,035点，涨0.34%，成交19,146手。沪股通和深股通分别净买入5.5亿元和净买入8.3亿元。（完）