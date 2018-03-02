沪综指收市下跌 外盘走势不稳令投资者心存疑虑

路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周五收市下跌。分析师指出，近期美股持续下跌，令本地投资者心存疑虑，而近日走势颇强的中小盘股大多出现调整，A股缺乏上升动力，低开后就地展开调整，整体波幅不大。

沪综指.SSEC收报3,254.53点，跌19.22点或0.59%，开盘沪综指下跌0.8%；沪综指本周累计下跌1.05%。今日上海A股成交额为1,784亿元人民币，上日为1,850亿元。

“今天主要因为外盘比较弱，美股在走A-B-C调整浪的C浪；上证指数也类似，不过表现要相对强一些，可能因为马上要开两会了。”东北证券分析师沈正阳指出。

美国股市周四道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX连续第三日下跌超过1%，此前美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝征收关税，令投资者担心价格上涨和触发贸易战。周五，亚洲股市亦大多下跌，日股收市下跌2.5%。

A股今天基本呈现普跌，钢铁股和保险股跌幅居前，中国太保(601601.SS)收跌3.19%。

沪深300指数.CSI300收报4,016.46点，跌0.81%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,010点，跌0.47%，成交17,187手。沪股通和深股通分别净卖出8.3亿元和净卖出1.2亿元。（完）