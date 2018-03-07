沪综指收跌 前期强势板块转入调整大盘冲高回落

路透北京3月7日 - 中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，今日大盘上行乏力，前日强势板块普遍处于回调整理中，股指最终冲高回落收低。两会期间尽管与会议直接有关的热点板块保持活跃，但各自为战特征明显，股指上行节奏缓慢，料大盘将维持区间震荡。

沪综指.SSEC收报3,271.67点，跌17.97点或0.55%；今日上海A股成交额为1,934亿元人民币，上日为2,242亿元。

“今天市场应该是技术上的回撤，但是个股倒是挺热闹。”开源证券策略分析师杨海表示，近日以雄安区、大湾区为代表的区域性板块行情和两会政策直接有关。

他认为，今天的市场热点不是很集中，以电力板块为代表的超跌低价股出现小范围集体反弹。另受两会政策话题刺激，深圳本地股最近表现强势，不过会议期间政策性导向内容较多，具体措施相对较少，对整个市场影响不大。

今日能源周期板块普遍回调，上证能源行业指数收跌1.51%。山西焦化(600740.SS)收跌4.91%。

沪深300指数.CSI300收报4,036.65点，跌0.74%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,009.4点，跌0.98%，成交19,296手。沪股通和深股通分别净卖出16.8亿元和净卖出7.8亿元。（完）