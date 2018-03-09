沪综指收升 富士康快速通过IPO审核提振TMT板块走强

路透北京3月9日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师指出，今日公布的CPI及金融数据对市场影响不大，但受富士康快速通过IPO审核刺激，中小盘股午后发力提振了市场人气，并推动创业板指数放量突破年线，计算机、电子、传媒、通信等TMT板块涨幅居前，钢铁、煤炭、有色等周期股则回调明显，短线沪综指料在3,300点附近震荡。

沪综指.SSEC收报3,307.17点，涨18.76点或0.57%；本周该指数累计上涨1.62%；今日上海A股成交额为2,022亿元人民币，上日为1,758亿元。

“今天比较活跃的是科技股，有一点受到富士康IPO的刺激。”国盛证券策略分析师刘旻表示，从盘面来看，今天富士康概念股在盘中出现了比较强势的上涨，也带动了科技股的活跃，预计短期内富士康概念股会持续受到市场的关注。

他指出，短期内成长股和中小盘股活跃度提高，创业板指数经过前期蓄势整理后放量突破，中期有利于市场风格和热点转换至成长股。长远来看，更多新型科技企业上市将提高A股上市公司整体质量，给投资者提供更多优质标的，上市公司将出现分化，资金会流向优质企业，绩差股将面临资金流失和市值下降。

他并认为，富士康IPO快速获批，表明管理层和证券市场对科技企业和战略新兴产业为代表的实体经济的发展支持，预计会有越来越多的大型科技企业通过特殊通道上市。

另外富士康此次发行时间刷新了A股的纪录，这与IPO特殊通道有关，也与发行制度改革和发行效率提高有关，长期看此举将惠及整个A股市场。

全球最大电子代工企业—台湾鸿海(2317.TW)旗下的富士康工业互联网股份有限公司的A股首次公开发行（IPO）申请，周四获中国证监会发审委审核通过。富士康此次募集资金或将超过270亿，预计最快4月份就可以在沪市挂牌上市。

中国2月CPI同比涨幅升至逾四年来最高水准；而PPI在高基数和原材料价格下行的影响下，同比涨幅继续收窄且略低于预期。中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

今日创业板指数P收升3.53%。两市共逾70只股票涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,108.87点，涨0.77%；沪深300指数期货主力3月合约收报4,103.6点，涨1.1%，成交17,675手。沪股通和深股通分别净买入10.97亿元和净买入4.44亿元。（完）