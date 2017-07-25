沪综指微收跌工行创九年半新高 热点轮动过快观望者居多

路透上海7月25日 - 中国股市沪综指周二收市小跌。分析师指出，尽管昨日大盘创出近三个半月新高，但主要是依赖银行股提振，今日大型银行股走势仍坚挺，其中工行A股(601398.SS)创出九年半新高，不过其他热点板块轮动过快，投资者观望居多，大盘整日维持窄幅震荡走势。

沪综指.SSEC收报3,243.69点，跌6.91点或0.21%，日高至3,261.645点；今日上海A股成交额为2,133亿元人民币，上日为2,504亿元。

“今天还是靠银行股撑着，但其他热点板块涨得快，跌得快，大家都是短线操作，大盘还是一个震荡势。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

他说，目前大家对于沪综指能否冲上并站稳3,250点存在分歧，增量资金入场不多，仅靠存量资金运作，那大盘短期估计还是以震荡为主。

上证银行股指数收升0.11%，其中工商银行收升1.67%至5.48元，日高为5.58元，按复权计算创2008年1月以来新高。

沪深300指数.CSI300收报3,719.56点，跌0.64%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,704.8点，跌0.83%，成交12,790手。沪股通和深股通分别净买入0.3亿元和净买入12.9亿元。（完）