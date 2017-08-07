沪综指收升结束三连跌 环保限产因素带动周期股集体走强

路透北京8月7日 - 中国股市沪综指周一收升，结束连三日跌势。分析师指出，大盘早盘延续调整走势，但之后周期股受环保限产因素激励集体走强，且消费股亦涨势不俗，带动指数午后出现一波明显反弹；不过目前沪指3,300点压力仍较大，短期向上突破可能较有难度。

沪综指.SSEC收报3,279.46点，涨17.38点或0.53%；今日上海A股成交额为2,317亿元人民币，上日2,854亿元。

“今天钢铁、有色板块涨幅居前，大家觉得环保限产因素短期对周期股影响更大一点。”信达证券分析师谷永涛说。

他指出，市场预期经济回暖将带动需求增加，对周期股利好；另外环保因素和去产能将导致的供给收缩，市场预期强化造成价格很容易过度反应，但去产能效果仍需观察实际执行层面的力度。

上证大宗商品股票指数收涨2.37%，柳钢股份(601003.SS)涨停报收。

中国环保部周一称，近日第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建八个中央环境保护督察组，分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

沪深300指数.CSI300收报3,726.79点，涨0.52%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,715.0点，涨0.24%，成交12,410手。沪股通和深股通分别净买入16.21亿元和净买入13.24亿元。（完）