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沪综指缩量震荡小幅收升 热点匮乏市场心态趋谨慎
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#中国财经
2017年9月13日 / 早上7点14分 / 1 个月前

沪综指缩量震荡小幅收升 热点匮乏市场心态趋谨慎

1 分钟阅读

路透北京9月13日 - 中国股市沪综指周三缩量小幅收升。分析师指出，今日股指维持高位震荡格局，近期盘面热点匮乏，人民币快速升值后出现回调，令市场心态趋谨慎。目前市场整体处于多空力量较为均衡的态势，多方则有再次转战煤炭、钢铁等周期股的迹象。 　

沪综指.SSEC收报3,384.15点，涨4.66点或0.14%，今日上海A股成交额为2,303亿元人民币，较上日3,246亿元缩减近三成。

“今天还是一个高位整理，从市场的表现来看，近期热点不是太突出，大家在3,400点下方还是比较谨慎。”联讯证券分析师陈勇指出。

他说，昨日新能源汽车产业链板块冲高回落，对市场做多信心有所打击。苹果公司发布新产品后今天苹果产业链板块走弱，显示资金有借利好减仓迹象。今日白酒、中药等防御性品种略有转强，说明目前市场做多力量不强。

他并称，近两日人民币兑美元出现回调，有迹象显示央行对人民币快速升值有所担忧，对跨境资金的流动会产生一定扰动，此前资金通过沪深港通流入内地市场的情况可能会出现变化，这种情况下市场选择停顿以待观察。

人民币兑美元即期周三震荡反弹，中间价则继续下跌逾百点。交易员表示，中间价连续调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期，因此逢高结汇仍是后续操作思路。

运煤能源(600792.SS)，柳钢股份(601003.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,842.61点，涨0.12%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,844.2点，涨0.16%，成交11,716手。沪股通和深股通分别净卖出2.82亿元和净买入6.35亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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