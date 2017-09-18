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沪综指缩量收升 消费板块和中小盘成长股领涨
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#中国财经
2017年9月18日 / 早上7点18分 / 1 个月前

沪综指缩量收升 消费板块和中小盘成长股领涨

1 分钟阅读

路透北京9月18日 - 中国股市沪综指周一缩量收升。分析师指出，今天大盘延续结构性行情，前期强势的资源股整体表现偏弱，而消费板块和中小盘成长股领涨。短期看，大盘上行需增量资金配合，料后市仍将在相对高位反复整固以消化技术面压力。 　

沪综指.SSEC收报3,362.86点，涨9.24点或0.28%，今日上海A股成交额为2,277亿元人民币，上日为2,524亿元。

“大盘在前期快速突破重要阻力位后有点后劲不足，在高位分歧相对比较大。”首创证券分析师邵帅指出。

他并指出，今日钢铁、煤炭等资源板块领跌，整体上看一方面是对上周疲弱经济数据的反映；另外上游资源板块受短期获利盘的影响，存在释放压力的风险，今日市场热点短线切换到前期经过横盘整理的中下游品种。

今日创业板指数P收升1.02%，天润乳业(600419.SS)、科大国创(300520.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,843.14点，涨0.31%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,854.8点，涨0.90%，成交13,320手。沪股通和深股通分别净买入25.89亿元和净买入19.06亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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