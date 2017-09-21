沪综指收盘小跌 金融股虽涨但难改退场观望情绪

路透上海9月21日 - 中国股市沪综指周四收市小跌。分析师指出，虽然今日银行保险等金融股有所表现，但国庆节前退场情绪依旧存在，除金融股外的其他板块绝大多数出现回调，周期股和中小市值个股跌幅居前，大盘则继续窄幅整理走势。

沪综指.SSEC收报3,357.81点，跌8.19点或0.24%；今日上海A股成交额为2,315亿元人民币，上日为2,255亿元。

“本来长假将至，大家就有退场意愿。今天银行股等一拉，大家马上就抛，翘翘板效应再次显现。”银河证券分析师任承德指出。

他还表示，新能源汽车产业链、周期股及科技股等过往热点近日已陷入调整，新的热点还没有涌现，再加上未来经济及政策走向预期尚不明确，估计长假前大盘还会继续区间整理。

上证180金融指数收升0.63%；有色金属、钢铁等周期股则跌幅居前，昨日涨停的翔鹭钨业(002842.SZ)收挫3.98%；创业板指数收跌1.05%，创逾两个月最大单日跌幅。

沪深300指数.CSI300收报3,837.82点，跌0.12%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,837.2点，跌0.18%，成交12,254手。沪股通和深股通分别净买入8.2亿元和净买入4.1亿元。（完）