沪综指收跌至近一个月低点 资源股持续调整拖累大盘

路透北京9月22日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌至近一个月低点。分析师指出，今日沪综指震荡走低，开始回补此前形成的向上跳空缺口，资源类板块持续调整拖累大盘，银行和保险股则成为护盘主力板块，助股指午盘后逐步收敛跌幅，料大盘在国庆长假前仍以震荡走势为主。

沪综指.SSEC收报3,352.53点，跌5.28点或0.16%；该指数本周累计下跌0.03%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为2,063亿元人民币，上日为2,315亿元。

“钢铁、有色等资源类板块近期出现持续性调整主要是资金进行调仓换股，从旧热点流出努力寻找新热点所导致的，这意味着资源类板块的阶段性调整尚未结束。”国盛证券分析师刘旻指出。

他还表示，银行、保险板块仍是多方护盘主力，由于金融股护盘，市场短期出现大跌的概率较小。而家电、汽车、食品饮料等板块受到节日因素影响，近期走势强于其他板块，预计大消费板块短期内仍会延续相对较强走势，但长假前后出现获利回吐的概率较大。

上证180金融指数收升0.20%；今日上证大宗商品股票指数收跌0.91%。

沪深300指数.CSI300收报3,837.73点，持平；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,829.4点，跌0.25%，成交12,829手。沪股通和深股通分别净卖出4.4亿元和净买入10.5亿元。（完）