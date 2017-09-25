FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
沪综指续创一个月新低 房地产板块受利空消息影响普跌
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月25日 / 早上7点14分 / 23 天前

沪综指续创一个月新低 房地产板块受利空消息影响普跌

1 分钟阅读

路透北京9月25日 - 中国股市沪综指周一收跌，续创一个月新低。分析师指出，今日食品饮料和医药股涨幅居前，但受不利消息面的影响，房地产板块出现普跌，对大盘下拉作用较大，盘中卖压有所上升，短期市场情绪从激进转向偏保守和观望。 　

沪综指.SSEC收报3,341.55点，跌10.98点或0.33%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为2,020亿元人民币，上日为2,063亿元。

“从板块来看，领跌的是房地产，这个对指数的下拉作用比较大。”首创证券分析师邵帅指出。

他还表示，房地产板块和政策的相关度比较高，周末部分城市出台更严格的调控政策，略超市场预期，对整个地产板块有负面影响。加之最近两周房地产板块涨势较快，短期的获利盘加大了调整的压力。

他并指出，上周开始，市场利率出现一定程度的回升，在临近节前和季度末，资金面难言宽松。另外临近长假时间窗口，市场观望和谨慎的情绪有所增加，导致市场量能萎缩和整个交投情绪的下降。

中国新一轮房地产调控政策来袭，重庆、长沙和南宁等多城市密集出台新政，值得关注的是限售成为本轮调控重点。其中重庆进一步遏制炒房，今日起凡在主城区范围内新购的新建商品住房和二手住房，须取得不动产权证满两年后才能上市交易。

地产类指数收跌3.09%，京能置业(600791.SS)、蓝光发展(600466.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,817.79点，跌0.52%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,801.4点，跌0.67%，成交11,890手。沪股通和深股通分别净卖出18.34亿元和净买入1.57亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below