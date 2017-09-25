沪综指续创一个月新低 房地产板块受利空消息影响普跌

路透北京9月25日 - 中国股市沪综指周一收跌，续创一个月新低。分析师指出，今日食品饮料和医药股涨幅居前，但受不利消息面的影响，房地产板块出现普跌，对大盘下拉作用较大，盘中卖压有所上升，短期市场情绪从激进转向偏保守和观望。

沪综指.SSEC收报3,341.55点，跌10.98点或0.33%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为2,020亿元人民币，上日为2,063亿元。

“从板块来看，领跌的是房地产，这个对指数的下拉作用比较大。”首创证券分析师邵帅指出。

他还表示，房地产板块和政策的相关度比较高，周末部分城市出台更严格的调控政策，略超市场预期，对整个地产板块有负面影响。加之最近两周房地产板块涨势较快，短期的获利盘加大了调整的压力。

他并指出，上周开始，市场利率出现一定程度的回升，在临近节前和季度末，资金面难言宽松。另外临近长假时间窗口，市场观望和谨慎的情绪有所增加，导致市场量能萎缩和整个交投情绪的下降。

中国新一轮房地产调控政策来袭，重庆、长沙和南宁等多城市密集出台新政，值得关注的是限售成为本轮调控重点。其中重庆进一步遏制炒房，今日起凡在主城区范围内新购的新建商品住房和二手住房，须取得不动产权证满两年后才能上市交易。

地产类指数收跌3.09%，京能置业(600791.SS)、蓝光发展(600466.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,817.79点，跌0.52%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,801.4点，跌0.67%，成交11,890手。沪股通和深股通分别净卖出18.34亿元和净买入1.57亿元。（完）