沪综指缩量微幅收升 国庆长假前大盘将维持区间震荡

路透北京9月26日 - 中国股市沪综指周二缩量微幅收升。分析师指出，今日股指在30日均线下方震荡，个股调整较为明显，成交量继续大幅萎缩，尾市获护盘拉升转跌为升。临近国庆长假，场内交投日渐清淡，料后市大盘仍将维持区间震荡盘整。

沪综指.SSEC收报3,343.58点，涨2.03点或0.06%；今日上海A股成交额为1,588亿元人民币，较上日2,063亿元缩减逾二成。

“上周末开始大盘调整的形态比较明显了，长假快到了，大家还是先观望观望也正常。”国都证券分析师肖世俊指出。

他还表示，经济数据连续两月未达预期，美元阶段性底部反弹对大宗商品市场仍有一定压制；美国科技股近期持续调整，对国内相关的电子科技股有一定的杀伤。

此外，国内IPO近两周开始提速，发行速度回到年初的高点，对市场也有一定冲击，多方面因素导致周期股和成长股最近出现一定幅度的调整。

他并指出，前期周期股调整幅度较大，今日抄底盘涌入致上述板块出现一定程度的超跌反弹。

上证大宗商品股票指数收升1.18%，金石资源(603505.SS)涨停报收，酒钢宏兴(600307.SS)收升7.51%。

沪深300指数.CSI300收报3,820.78点，涨0.08%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,813.8点，涨0.11%，成交10,149手。沪股通和深股通分别净卖出1.01亿元和净买入2.12亿元。（完）