沪综指小幅反弹收升 市场交投清淡消费板块涨幅居前

路透北京9月29日 - 中国股市沪综指周五小幅反弹收升。分析师指出，今日大盘全天在前一交易日收盘价上方运行，因国庆长假将至，市场交投清淡，热点非常分散，商贸、轻工、家电和食品饮料等大消费板块受到资金追捧，而有色、煤炭和钢铁等资源类板块持续调整。

沪综指.SSEC收报3,348.94点，涨9.30点或0.28%；该指数全周累计下跌0.11%，本月累计下跌0.35%，今日上海A股成交额为1,756亿元人民币，上日为1,817亿元。

“市场成交量非常清淡，两市缩减至不足4,000亿，为年内地量水平。缩量主要因为双节长假将至，投资者交易意愿下降所致。”国盛证券分析师刘旻指出，预计节后成交量将逐步恢复到5,000亿-6,000亿水平。

他并表示，选择在双节长假期间避险的资金在周三和周四集中撤离，今日的抛压已大大减轻。另外，早间有媒体报导节后央行或将进行定向降准，因此今日大盘出现缩量反弹。

国务院周三常务会议指出，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

国庆节间，中国股市将于10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市。

安井食品(603345.SS)收升7.68%，天润乳业(600419.SS)收升7.55%。

沪深300指数.CSI300收报3,836.50点，涨0.37%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,849.2点，涨0.56%，成交10,796手。沪股通和深股通分别净买入4.54亿元和净买入7.78亿元。（完）