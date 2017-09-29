FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
沪综指小幅反弹收升 市场交投清淡消费板块涨幅居前
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月29日 / 早上7点14分 / 19 天前

沪综指小幅反弹收升 市场交投清淡消费板块涨幅居前

1 分钟阅读

路透北京9月29日 - 中国股市沪综指周五小幅反弹收升。分析师指出，今日大盘全天在前一交易日收盘价上方运行，因国庆长假将至，市场交投清淡，热点非常分散，商贸、轻工、家电和食品饮料等大消费板块受到资金追捧，而有色、煤炭和钢铁等资源类板块持续调整。 　

沪综指.SSEC收报3,348.94点，涨9.30点或0.28%；该指数全周累计下跌0.11%，本月累计下跌0.35%，今日上海A股成交额为1,756亿元人民币，上日为1,817亿元。

“市场成交量非常清淡，两市缩减至不足4,000亿，为年内地量水平。缩量主要因为双节长假将至，投资者交易意愿下降所致。”国盛证券分析师刘旻指出，预计节后成交量将逐步恢复到5,000亿-6,000亿水平。

他并表示，选择在双节长假期间避险的资金在周三和周四集中撤离，今日的抛压已大大减轻。另外，早间有媒体报导节后央行或将进行定向降准，因此今日大盘出现缩量反弹。

国务院周三常务会议指出，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

国庆节间，中国股市将于10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市。

安井食品(603345.SS)收升7.68%，天润乳业(600419.SS)收升7.55%。

沪深300指数.CSI300收报3,836.50点，涨0.37%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,849.2点，涨0.56%，成交10,796手。沪股通和深股通分别净买入4.54亿元和净买入7.78亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below