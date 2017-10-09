沪综指收升 长假期间利好效应有限大盘冲高回落

路透北京10月9日 - 中国股市沪综指周一收升。分析师指出，受国庆长假期间外围市场走强和定向降准利好消息刺激，今日大盘大幅高开，但投资者高位套现及观望心态依然浓厚，追高意愿明显不足令股指逐级回落缩减大盘升幅，料短线仍有调整空间。

沪综指.SSEC收报3,374.38点，涨25.44点或0.76%；今日上海A股成交额为2,270亿元人民币，上日为1,756亿元。

“（长假期间）把一些能涨的因素都释放出来了，后边可能还有不好的，大家主要担心这个，而且人民币大贬也有点让人担心。”西南证券分析师张刚指出。

他表示，近期国内经济数据和货币政策出现向好迹象，但或存在一定水分。如统计局和财新公布的PMI数据出现背离。另外定向降准措施也是原有政策的细化，难以为市场带来大规模增量资金。

他并认为，国庆节长假期间，海外市场表现较好，同时在国内经济数据和定向降准等利好消息的刺激下，港股和境外A50指数期货均有不俗表现，并带动A股形成补涨，今日早盘市场大幅高开，但增量资金流入迹象并不明显，市场整体交易氛围依然相对谨慎，市场热点仍旧围绕节前强势板块展开。

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。

中国央行此前决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。央行主管的金融时报周一刊登记者评论文章称，此举只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前公布，宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至52.4。中国9月财新服务业PMI则降至近两年低位，综合了制造业和服务业的指数亦下滑至三个月低点，显示中国经济增长可能在四季度面临一定压力。

上证银行股指数收升0.98%，招商银行(600036.SS)收升2.07%。

沪深300指数.CSI300收报3,882.21点，涨1.19%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,888.8点，涨1.16%，成交11,731手。沪股通和深股通分别净买入47.15亿元和净买入29.68亿元。（完）