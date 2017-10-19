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沪综指收跌至逾半个月新低 经济数据不及预期周期股领跌
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#中国财经
2017年10月19日 / 早上7点16分 / 2 天前

沪综指收跌至逾半个月新低 经济数据不及预期周期股领跌

1 分钟阅读

路透北京10月19日 - 中国股市沪综指周四收跌至逾半个月新低。分析师指出，今日经济数据不及市场预期，大盘震荡下跌，投资者情绪仍谨慎，场内交投相对低迷。盘中防御类个股和绩优蓝筹股走势偏强，医疗健康、保险，白酒、交通物流等板块上涨，而周期股依然疲弱。 　

沪综指.SSEC收报3,370.17点，跌11.62点或0.34%，此前收盘低点为2017年9月29日的3,348.94点；今日上海A股成交额为1,877亿元人民币，上日为1,940亿元。

“今天市场还是整理的态势，在这个时间点，投资者情绪比较谨慎。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他认为，三季度GDP略有回落，市场此前预期与实际数据有些落差，对周期股走势形成压制。今日上证50走势相对坚挺，主要由于本身估值较低，机构参与的力度和深度较以往有所提高，所以走出独立行情也在情理之中。

中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，前三季度GDP同比增长6.9%。分析师指出，三季度GDP整体符合近期预期、超过年初预期，反映了中国经济短期已经企稳，未来一段时间内将维持平稳。

泰山石油(000554.SZ)跌停报收，山煤国际(600546.SS)收跌5.45%。

沪深300指数.CSI300收报3,931.25点，跌0.33%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,914.2点，跌0.20%，成交8,744手。沪股通和深股通分别净卖出0.95亿元和净买入1.68亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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