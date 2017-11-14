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沪综指收跌结束六连升 经济数据逊预期引发技术性回调
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2017年11月14日 / 早上7点30分 / 1 天前

沪综指收跌结束六连升 经济数据逊预期引发技术性回调

1 分钟阅读

路透上海11月14日 - 中国股市沪综指周二收跌，结束此前六连涨。分析师指出，今日公布的工业、投资和消费等宏观数据均低于预期，再加上大盘近日连续上涨后，获利抛压已显现，股指今日出现技术性回调，尾市跌势有所加快。 　

沪综指.SSEC收报3,429.55点，跌18.29点或0.53%，昨日则创下22个半月收盘新高；今日上海A股成交额为2,671亿元人民币，上日2,664亿元。

“工业等宏观经济数据有所回落，大家对宏观经济和企业利润的预期又有波折，大盘顺势回调。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增10%，均低于路透调查预估中值的6.3%和10.4%，且均为年内次低；1-10月固定资产投资同比增长7.3%，亦低于路透调查中值7.4%，并创下1999年12月以来最低。

中原银行首席经济学家王军表示，10月数据明显受到房地产市场继续回落的影响，投资消费呈现弱势，金融去杠杆强监管也对信贷和社融产生负面冲击，四季度经济较三季度小幅放缓已成定局。

沪深300指数.CSI300收报4,099.35点，跌0.70%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,101点，跌0.67%，成交11,904手。沪股通和深股通分别净卖出0.08亿元和净买入4.4亿元。（完）

发稿 林琦; 审校 张喜良

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