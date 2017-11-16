沪综指连三日收跌 外盘震荡致投资者心态不稳

路透北京11月16日 - 中国股市沪综指周四连三日收跌。分析师指出，隔夜美股调整，今天早盘A股随外盘走弱，随后大盘虽现短暂反弹，但投资者追高意愿不足，股指全日窄幅震荡，周期板块领跌。料后市大盘仍以波动为主，但振幅或会加大。

沪综指.SSEC收报3,399.25点，跌3.27点或0.10%，今日上海A股成交额为2,207亿元人民币，上日2,395亿元。

“美股走弱，A股也有些跟跌。在本来A股趋弱的情况下，外盘动荡会造成心态不稳。”联讯证券策略分析师陈勇称。

他并认为，10月份国内经济数据偏弱，加之前期新能源汽车等强势板块累积涨幅较大，短期有获利回吐或调仓要求，对人气形成压制。但近期融资融券余额持续维持在在1万亿以上，说明在市场波动期，投资者并未选择退场，投资者风险偏好仍较高。

他指出，今日周期性个股领跌，近期周期股对大宗商品价格跟跌不跟涨，说明整体板块走势较弱。整体看，经济需求不足，造成大宗商品价格后期上的诱因不足，后市走强有难度。

美国股市周三收低，因能源股连续第四个交易日下滑，跟随油价跌势，且今年表现最佳的科技股对标普500指数的拖累最大。标普500能源股指数连跌四日，跌幅累积达4%，为14个月最大四日跌幅。

上证大宗商品股票指数收跌1%，云铝股份(000807.SZ)收跌9.75%。

沪深300指数.CSI300收报4,105.01点，涨0.77%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,107.0点，涨0.81%，成交11,615手。沪股通和深股通分别净卖出0.04亿元和净买入6.15亿元。（完）